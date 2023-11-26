В сети анимировали мемы с помощью нейросетей

Энтузиасты часто дают нейросетям команды поработать с мемами. Например, недавно блогер представил постеры мультфильмов Pixar с персонажами любимых российских мемов. В 2020 году сайт для создания мемов Imgflip запустил генератор мемов на основе машинного обучения — и получилась абстракция.