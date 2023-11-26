В сети анимировали мемы с помощью нейросетей

В соцсетях анимировали известные мемы с помощью инструментов Stable Video Diffusion и Runway. Пользователи поделились получившимися результатами.
Stable Video Diffusion работает на основе одноименной нейросети для генерации изображений от Stability AI. В начале ноября стартап Runway анонсировал функцию Motion Brush, позволяющую анимировать отдельные участки фотографии.
Энтузиасты часто дают нейросетям команды поработать с мемами. Например, недавно блогер представил постеры мультфильмов Pixar с персонажами любимых российских мемов. В 2020 году сайт для создания мемов Imgflip запустил генератор мемов на основе машинного обучения — и получилась абстракция.