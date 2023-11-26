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В сети анимировали мемы с помощью нейросетей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

В соцсетях анимировали известные мемы с помощью инструментов Stable Video Diffusion и Runway. Пользователи поделились получившимися результатами.

Stable Video Diffusion работает на основе одноименной нейросети для генерации изображений от Stability AI. В начале ноября стартап Runway анонсировал функцию Motion Brush, позволяющую анимировать отдельные участки фотографии.

Энтузиасты часто дают нейросетям команды поработать с мемами. Например, недавно блогер представил постеры мультфильмов Pixar с персонажами любимых российских мемов. В 2020 году сайт для создания мемов Imgflip запустил генератор мемов на основе машинного обучения — и получилась абстракция.

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