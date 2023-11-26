Самый большой в мире айсберг оторвался от дна и поплыл к Южному океану

В 2020 году еще один гигантский айсберг под названием А68 вызвал опасения угрозой столкновения с Южной Георгией, нарушая жизнь на морском дне и перекрывая доступ животных к пище. Катастрофы не случилось: айсберг распался на более мелкие куски, так же может кончить A23a. «Айсберг такого масштаба может жить довольно долгое время в Южном океане, даже несмотря на то что там намного теплее, и он может продвинуться дальше на север, в сторону Южной Африки, где будет мешать судоходству», — сказал Марш.