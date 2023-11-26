Самый большой в мире айсберг оторвался от дна и поплыл к Южному океану

Самый большой и самый старейший в мире айсберг начал движение впервые за более чем три десятилетия, сообщает Reuters со ссылкой на ученых. Антарктический айсберг под названием A23a, площадь которого составляет почти 4000 квадратных километров, примерно в три раза превышает размер Нью-Йорка.
С момента откола от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Западной Антарктиде в 1986 году айсберг, на котором когда‑то располагалась советская исследовательская станция, оказался на мели в море Уэдделла. Судя по недавним спутниковым снимкам, айсберг весом почти в триллион тонн быстро дрейфует мимо северной части Антарктического полуострова под воздействием сильных ветров и течения.
По словам гляциолога Британской антарктической службы Оливера Марша, движущийся айсберг такого размера — редкость, поэтому ученые будут внимательно следить за его траекторией. A23a, скорее всего, попадет в Антарктическое циркумполярное течение, которое понесет его к Южному океану по пути, известному как «аллея айсбергов».
«Со временем он, вероятно, просто немного утончился и приобрел немного дополнительной плавучести, которая позволила ему оторваться от дна океана и плыть по океанским течениям», — сказал Марш. Вполне возможно, что A23a снова сядет на мель у острова Южная Георгия — это создаст проблему для дикой природы Антарктиды. Миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на острове и кормятся в окружающих водах, но айсберг может стать препятствием.
В 2020 году еще один гигантский айсберг под названием А68 вызвал опасения угрозой столкновения с Южной Георгией, нарушая жизнь на морском дне и перекрывая доступ животных к пище. Катастрофы не случилось: айсберг распался на более мелкие куски, так же может кончить A23a. «Айсберг такого масштаба может жить довольно долгое время в Южном океане, даже несмотря на то что там намного теплее, и он может продвинуться дальше на север, в сторону Южной Африки, где будет мешать судоходству», — сказал Марш.