Швейцария хочет провести у себя самые низкобюджетные зимние Олимпийские игры

Планируется, что Лозанна и столица Швейцарии Берн станут местом проведения церемоний открытия и закрытия, в Цюрихе и Цуге пройдут хоккейные матчи, в Кран-Монтане — скоростной спуск, в Санкт-Морице — хафпайп. Площадки уже построены, некоторые отремонтируют как минимум для девяти чемпионатов, которые пройдут в Швейцарии до 2030 года. Без объекта останется только конькобежный спорт на длинной дистанции — власти хотят обратиться к соседней стране, чтобы ничего не строить. Строительство олимпийской деревни тоже отменяется.