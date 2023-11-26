Швейцария хочет провести у себя самые низкобюджетные зимние Олимпийские игры

Федерации спорта Швейцарии единогласно проголосовали за проведение Игр 2030 года на сумму 1,6 млрд долларов. С учетом инфляции это, возможно, сделает Олимпийские игры самыми дешевыми в истории. 63-летний швейцарец Шеху Шкельцен поддержал затею при условии, что озвученная сумма не вырастет в несколько раз.
Заявка Швейцарии знаменует собой переход от многомиллиардных трат ради демонстрации силы и обновления городов к ориентированным на спорт Олимпийским играм, пишет Bloomberg. Например, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр хочет сделать Игры 2024 года в Париже самыми дешевыми за последние десятилетия, государство будет оплачивать всего лишь четверть стоимости мероприятия.
Обещания провести зимние Олимпийские игры с жесткими финансовыми ограничениями давались и раньше, но были нарушены. Стадион Big O в Монреале быстро прозвали «Большим долгом», поскольку бюджет Игр 1976 года увеличился более чем на 700%.
Экономист колледжа Святого Креста в штате Массачусетс Виктор Мэтисон скептически относится к планам Швейцарии провести соревнования за 1,6 млрд долларов — это всего 10% от средней стоимости последних семи зимних Олимпийских игр. Профессор колледжа «Смит» отметил, что власти не собираются строить новые спортивные объекты, поэтому у них есть шанс избежать убытков.
Планируется, что Лозанна и столица Швейцарии Берн станут местом проведения церемоний открытия и закрытия, в Цюрихе и Цуге пройдут хоккейные матчи, в Кран-Монтане — скоростной спуск, в Санкт-Морице — хафпайп. Площадки уже построены, некоторые отремонтируют как минимум для девяти чемпионатов, которые пройдут в Швейцарии до 2030 года. Без объекта останется только конькобежный спорт на длинной дистанции — власти хотят обратиться к соседней стране, чтобы ничего не строить. Строительство олимпийской деревни тоже отменяется.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Российское телевидение не сможет показать их, а вот соревнования в Париже все еще будут транслироваться.