Троих граждан Грузии во Франции обвинили за кражу рукописей Пушкина

Одного мужчину и двух женщин, которые являются друг другу родственниками, суд обвинил в преступном сговоре и краже в составе преступной группы. По версии следствия, они крали и подменяли оригиналы рукописей Пушкина в двух библиотеках. В ходе обысков ни одно из украденных произведений найдено не было.