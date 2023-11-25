Троих граждан Грузии во Франции обвинили за кражу рукописей Пушкина

В Париже троим гражданам Грузии предъявили обвинения в краже рукописей Александра Пушкина, сообщает Journal du Dimanche. Одного из подозреваемых поместили под стражу, двоих других освободили под судебным надзором.
Одного мужчину и двух женщин, которые являются друг другу родственниками, суд обвинил в преступном сговоре и краже в составе преступной группы. По версии следствия, они крали и подменяли оригиналы рукописей Пушкина в двух библиотеках. В ходе обысков ни одно из украденных произведений найдено не было.
Journal du Dimanche пишет, что мужчина признался в преступлении по указанию заказчика, имя которого он отказался называть. Женщины, которые являются ему сестрой и племянницей, заявили, что просто «приютили» у себя дома родственника по его просьбе, и вину не признали.
По данным газеты, следствие выдвигает две версии мотивов преступления: перепродажа на черном рынке и ввоз в РФ.
В начале октября сообщалось о проникновении двух человек в Национальный институт восточных языков и культур в Париже и краже около 10 произведений.