FT: президент Аргентины Хавьер Милей постепенно отказывается от идеи замены песо на доллар

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, обещавший заменить песо на американский доллар и ликвидировать Центробанк, постепенно отказывается от этих идей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к экономисту Эмилио Окампо.
Именно Окампо в планах Милея должен был стать главой ЦБ. Теперь же планы президента поменялись — и Окампо больше не кандидат на этот пост, рассказал собеседник газеты. «Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», — поделился источник.
После победы на выборах Милей говорил, что замена песо на доллар ему нравится, но «нужно посмотреть, допускает ли ситуация на рынке решение, подобное этому». 25 ноября офис президента Аргентины сообщил, что закрытие ЦБ является «не подлежащим обсуждению вопросом», несмотря на «распространяемые ложные слухи».
Либертарианец и «анархо-капиталист» Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине неожиданно для всех. В сети его знают как «экономиста с бензопилой» и «мини-Трампа». «Афиша Daily» рассказывала, откуда взялись бензопила и клонированные четвероногие советники (что?), которых Милей называет «лучшими стратегами».