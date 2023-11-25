FT: президент Аргентины Хавьер Милей постепенно отказывается от идеи замены песо на доллар

Именно Окампо в планах Милея должен был стать главой ЦБ. Теперь же планы президента поменялись — и Окампо больше не кандидат на этот пост, рассказал собеседник газеты. «Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», — поделился источник.