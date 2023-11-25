СК возбудил уголовное дело против детей, засыпавших снегом Вечный огонь. Им 10 и 11 лет

В Норильске двое детей снегом потушили Вечный огонь. Теперь на них завели уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
По информации издания «Северный край», инцидент произошел днем 19 ноября. Судя по записи с видеокамеры, мальчики подошли к мемориалу и стали кидать в огонь снег, через какое‑то время пламя погасло, и они убежали.
Вскоре их нашла полиция, нарушителями оказались школьники 10 и 11 лет. В разговоре с сотрудниками МВД они признались, что сделали это из любопытства и хотели проверить, получится ли у них погасить огонь снегом. С подростками и родителями провели профилактическую беседу.
Как пишет пресс-служба СК, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из‑за действий подростков, а ход проверки поставлен на контроль в Москве. Следователи сейчас собирают материалы по пункту «а» 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества).
«Вечный огонь является гордостью за подвиг наших предков, и я считаю, что все должны максимально бережно относиться к нему. Это вопиющий случай. Учитывая политическую обстановку и особое внимание к таким актам, сделаем все, чтобы виновные были установлены и наказаны», — цитирует «Северный край» директора управления экологии и комплексного содержания территории Алексея Яковлева.
Яковлев также отметил, что конструкция Вечного огня позволяет быстро возобновить подачу пламени в любых обстоятельствах. Например, в случае, если пламя потушит ветер, но такие случаи происходят очень редко. В красноярском СК также уточнили, что мемориал находится в исправном состоянии, его горение восстановлено.
В октябре этого года полиция отказалась возбуждать уголовное дело на 15-летнего Адама Кадырова, который избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. Причиной отказа назвали возраст сына главы Чечни, ведь ответственность за побои наступает с 16 лет.