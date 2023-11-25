СК возбудил уголовное дело против детей, засыпавших снегом Вечный огонь. Им 10 и 11 лет

Вскоре их нашла полиция, нарушителями оказались школьники 10 и 11 лет. В разговоре с сотрудниками МВД они признались, что сделали это из любопытства и хотели проверить, получится ли у них погасить огонь снегом. С подростками и родителями провели профилактическую беседу.