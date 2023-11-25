Продюсер реалити-шоу по «Игре в кальмара»: «Анти-капитализм был лишь небольшой частью сериала»

«В шоу речь идет о том, как люди объединяются, когда им нужно победить в игре. А также о том, что мы с детства приучены к соперничеству. Все эти игры — игры детства, но они увеличены в размерах, и это пробуждает во всех этот детский дух соперничества», — продолжает продюсер.