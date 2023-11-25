Продюсер реалити-шоу по «Игре в кальмара»: «Анти-капитализм был лишь небольшой частью сериала»

Исполнительный продюсер реалити-шоу по «Игре в кальмара» Тим Харкорт считает, что критика капитализма была лишь незначительной частью оригинального сериала. Об этом он сказал в комментарии изданию TV Guide.
«Для нас антикапиталистическая аллегория была лишь незначительной частью „Игры в кальмара“. Я часто говорю людям, что „Звездные войны“ рассказывают историю о борьбе повстанцев против империи, но многие не замечают в нем критику империализма или высказывание о свободе», — делится Харкорт.
«В шоу речь идет о том, как люди объединяются, когда им нужно победить в игре. А также о том, что мы с детства приучены к соперничеству. Все эти игры — игры детства, но они увеличены в размерах, и это пробуждает во всех этот детский дух соперничества», — продолжает продюсер.
Режиссер Хван Дон Хек в прошлом рассказывал Variety, что в первую очередь планировал шоу как историю о капитализме: «Я хотел написать историю, которая была бы аллегорией на современное капиталистическое общество, в котором возможно экстремальное шоу на выживание»
Харкорт также отмечает разницу между своим шоу и корейским сериалом: «У режиссера Хвана игрокам был жизненно необходим этом приз, они находились в отчаянном положении. А у нас конкурсанты пользуются шансом выиграть. Им не необходимы эти средства, они просто получили возможность их забрать».
«Режиссер Хван затронул нечто универсальное — игра, которую он создал, гениальна сама по себе. С её помощью можно изучать реакцию персонажей под давлением, а тема лежит во множестве замечательных несценарных и сценарных шоу», — добавил исполнительный продюсер Джон Хэй. Именно это свойство съемочная группа хотела использовать в своем проекте, говорит он.
Харкорт также прокомментировал сообщения о переохлаждении и психологических травмах участников реалити-шоу. «Прежде чем приступить к съемкам, мы все проверили и проверили все необходимые средства контроля. В первой игре был довольно холодный день, съемки были довольно долгими», — объясняет он.
По словам исполнительного продюсера, продолжительный съемочный день был вызван необходимостью проверить движения каждого участника игр. В соревновании «Красный свет, зеленый свет» игроки выбывают из игры, если не остаются неподвижными, когда гигантская кукла-робот поворачивает голову.
«У нас была целая команда независимых судей, которые проверяли, кто как двигается. Но все были готовы к этому. И все соответствующие меры были приняты. Так что мы уверены, что поступили с людьми правильно», — сказал Харкорт.
В реалити-шоу по «Игре в кальмара» организаторы собрали 456 реальных людей и предложили им посоревноваться в играх из сериала за приз в 4,5 млн долларов. Шоу вышло на Netflix 22 ноября и получило противоречивую реакцию задолго до релиза.
Судя по отзывам участников в материале журнала Rolling Stone, многих из них не предупредили о наличии в проекте сюжета и героев, которые должны были победить с самого начала. Кроме этого участников держали в холодном ангаре в течение девяти часов, а в некоторых сценах запрещали двигаться в течение получаса. В конце концов, нескольким понадобилась медицинская помощь, а массовку вынудили подписать договоры о неразглашении.