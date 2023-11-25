«ВК» рассказал о «миллионных доходах» самых популярных пабликов

Директор департамента «ВКонтакте» по работе с сообществами Мария Воробьева поделилась заработками самых популярных пабликов, у которых не менее миллиона подписчиков. Об этом сообщает РБК с мероприятия VK Day.
По словам Воробьевой, участники партнерской программы «ВКонтакте» вместе зарабатывают около 200 млн рублей (за какой период, не уточняется). Самые популярные партнеры — паблики MDK (12 млн подписчиков), «Леонардо Дайвинчик» (15 млн), «Пикабу» (3,1 млн) и «ЭГО | Психология» (1,2 млн).
«Средний доход на самом деле не очень высокий, но, учитывая, что разрыв огромный, лидеры получают миллионные доходы», — отметила Воробьева. Всего к партнерской программе подключены 15 тыс. контентмейкеров, но стать ее участником сложно, там доминируют крупные и быстро растущие паблики, добавила она.
Суммарно все участники программы донатов (VK Donut) получают 100 млн в месяц, примерно столько же — на маркет-платформе для авторов (биржа блогеров). Создатели видео пока даже не в тройке лидеров, поделилась Воробьева.