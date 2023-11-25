«ВК» рассказал о «миллионных доходах» самых популярных пабликов

«Средний доход на самом деле не очень высокий, но, учитывая, что разрыв огромный, лидеры получают миллионные доходы», — отметила Воробьева. Всего к партнерской программе подключены 15 тыс. контентмейкеров, но стать ее участником сложно, там доминируют крупные и быстро растущие паблики, добавила она.