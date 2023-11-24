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Переработка, выгорание и эмоции: экс-сотрудники MrBeast рассказали, каково работать с блогером

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:54

Пятеро бывших сотрудников популярного ютуб-канала MrBeast рассказали, каково работать со звездой шоу Джимми Дональдсоном (это настоящее имя MrBeast). Их историями поделился Business Insider.

По словам экс-помощников ютубера, работа над эпизодами MrBeast была непростой. Работникам быстро пришлось привыкнуть к переработкам, спонтанным и зачастую странным задачам, а также ощущению выгорания.

К примеру, однажды команде блогера пришлось оперативно искать цирковую палатку сине-розового цвета. Сотрудники хотели бы заказать ее специально для шоу по индивидуальному проекту, однако времени на это не было.

При этом даже готовый и полностью отснятый выпуск в итоге мог не выйти в эфир. Как утверждают бывшие подчиненные, Дональдсон верен правилу: никогда не публиковать видео, если оно его не устраивает.

Так что некоторым роликам, над которыми усердно трудилась команда, не было суждено увидеть свет. Это коснулось в том числе тех видео, на съемку и создание которых ушли несколько недель.

Несмотря на множество минусов, бывшие коллеги MrBeast, в основном, не жалеют о времени, проведенном в создании шоу. Они отмечают, что работа в проекте вызывает зависимость и превращается в своего рода наркотик.

По их словам, недосып и тяжелый труд в итоге превращаются в видео, которые приносят яркие эмоции. Не менее удовлетворяющими оказывается и статистика просмотров и комментариев роликов.

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