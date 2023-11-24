В Беларуси экстремистским формированием признали канал «Жопа с усами»

МВД Беларуси признало экстремистским формированием проект «Жопа с усами». Это следует из обновленного перечня на сайте ведомства, решение было принято 22 ноября.
В данное «экстремистское формирование» белорусское МВД включает: ютуб-канал «Жопа с усами», а также одноименные аккаунты в тиктоке, твиттере, телеграме и на патреоне.
На ютуб-канал «Жопа с усами» подписаны 20,4 тыс. человек. На нем выходят мини-мультфильмы о новостях Беларуси и «жопу с усами, которую нельзя называть».
«Вам может показаться, что это канал про Лукашенко, новости Беларуси, политику и Путина, но это абсолютно не так. Все совпадения случайны, а персонажи — вымышлены», — говорится в описании канала.
В мае белорусские правоохранители внесли ютуб- и телеграм-каналы «Жопы с усами» в реестр экстремистских материалов. Вместе с ним в этот список попала страница «ВКонтакте» директора белорусской инициативы исследовательского центра Chatham House Рыгора Астапени.