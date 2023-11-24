Реклама
Новости

В Беларуси экстремистским формированием признали канал «Жопа с усами»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:27

МВД Беларуси признало экстремистским формированием проект «Жопа с усами». Это следует из обновленного перечня на сайте ведомства, решение было принято 22 ноября.

В данное «экстремистское формирование» белорусское МВД включает: ютуб-канал «Жопа с усами», а также одноименные аккаунты в тиктоке, твиттере, телеграме и на патреоне.

На ютуб-канал «Жопа с усами» подписаны 20,4 тыс. человек. На нем выходят мини-мультфильмы о новостях Беларуси и «жопу с усами, которую нельзя называть».

«Вам может показаться, что это канал про Лукашенко, новости Беларуси, политику и Путина, но это абсолютно не так. Все совпадения случайны, а персонажи — вымышлены», — говорится в описании канала.

В мае белорусские правоохранители внесли ютуб- и телеграм-каналы «Жопы с усами» в реестр экстремистских материалов. Вместе с ним в этот список попала страница «ВКонтакте» директора белорусской инициативы исследовательского центра Chatham House Рыгора Астапени.

расскажите друзьям
люди
Владимир Путин
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»