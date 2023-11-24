В Норильске возбудили уголовное дело против детей 10 и 11 лет. Они потушили Вечный огонь

Детей обвинили в уничтожении или повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), совершенном группой лиц по предварительному сговору.
19 ноября подростки потушили пламя снегом и убежали с мечта происшествия. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента и докладывать ему о его расследовании.
Конструкция мемориала после инцидента не пострадала, горение пламени восстановили. Следователи заявили, что дадут правовую оценку действиям детей. Оба ребенка в данный момент находятся на профилактическом учете.