В Норильске возбудили уголовное дело против детей 10 и 11 лет. Они потушили Вечный огонь

В Норильске возбудили уголовное дело против двух детей 10 и 11 лет из‑за того, что они потушили Вечный огонь на площади Памяти Героев. Об этом сообщил телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.