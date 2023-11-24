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В Норильске возбудили уголовное дело против детей 10 и 11 лет. Они потушили Вечный огонь

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:19

В Норильске возбудили уголовное дело против двух детей 10 и 11 лет из‑за того, что они потушили Вечный огонь на площади Памяти Героев. Об этом сообщил телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Детей обвинили в уничтожении или повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), совершенном группой лиц по предварительному сговору.

19 ноября подростки потушили пламя снегом и убежали с мечта происшествия. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента и докладывать ему о его расследовании.

Конструкция мемориала после инцидента не пострадала, горение пламени восстановили. Следователи заявили, что дадут правовую оценку действиям детей. Оба ребенка в данный момент находятся на профилактическом учете.

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Следственный комитет
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Александр Бастрыкин
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