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Ученые выяснили, что мозг одиноких людей стирает грань между реальными друзьями и вымышленными

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:31

Американские ученые Тимоти Брум и Дилан Вагнер, работающие в Дартмутском колледже и Университете Огайо, выяснили, что мозг одиноких людей перестает видеть разницу между реальными друзьями и вымышленными персонажами. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в журнале Cerebral Cortex.

Вымышленные герои книг и сериалов могут обеспечить людям ощущение принадлежности немногим хуже настоящих приятелей. Исследователи обнаружили это, проанализировав мозговую деятельность поклонников «Игры престолов».

Группу из 19 фанатов сериала попросили оценить личные черты девяти знакомых и девяти персонажей «Игры престолов» во время прохождения функциональной магнитно-резонансной томографии. У людей с активной социальной жизнью показатели в медиальной префронтальной коре и в предклинье/задней поясной извилине отличались, а вот для одиночек грань была размыта.

Но восприятие любимых персонажей оказалось похожим на восприятие реальных друзей даже у тех респондентов, которые не считались одинокими. Это говорит о том, что люди склонны формировать глубокую эмоциональную привязанность в том числе к вымышленным героям.

Исследование было сделано во время выхода на экраны седьмого сезона «Игры престолов» в 2017 году. Респондентами выступили люди, посмотревшие все 60 вышедших на тот момент эпизодов. Степень их одиночества оценивали по шкале, разработанной Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, а также по индексу межличностной реактивности, шкале транспортабельности и личному опроснику.

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