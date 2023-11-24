Ученые выяснили, что мозг одиноких людей стирает грань между реальными друзьями и вымышленными

Исследование было сделано во время выхода на экраны седьмого сезона «Игры престолов» в 2017 году. Респондентами выступили люди, посмотревшие все 60 вышедших на тот момент эпизодов. Степень их одиночества оценивали по шкале, разработанной Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, а также по индексу межличностной реактивности, шкале транспортабельности и личному опроснику.