Ученые выяснили, что мозг одиноких людей стирает грань между реальными друзьями и вымышленными

Американские ученые Тимоти Брум и Дилан Вагнер, работающие в Дартмутском колледже и Университете Огайо, выяснили, что мозг одиноких людей перестает видеть разницу между реальными друзьями и вымышленными персонажами. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в журнале Cerebral Cortex.
Вымышленные герои книг и сериалов могут обеспечить людям ощущение принадлежности немногим хуже настоящих приятелей. Исследователи обнаружили это, проанализировав мозговую деятельность поклонников «Игры престолов».
Группу из 19 фанатов сериала попросили оценить личные черты девяти знакомых и девяти персонажей «Игры престолов» во время прохождения функциональной магнитно-резонансной томографии. У людей с активной социальной жизнью показатели в медиальной префронтальной коре и в предклинье/задней поясной извилине отличались, а вот для одиночек грань была размыта.
Но восприятие любимых персонажей оказалось похожим на восприятие реальных друзей даже у тех респондентов, которые не считались одинокими. Это говорит о том, что люди склонны формировать глубокую эмоциональную привязанность в том числе к вымышленным героям.
Исследование было сделано во время выхода на экраны седьмого сезона «Игры престолов» в 2017 году. Респондентами выступили люди, посмотревшие все 60 вышедших на тот момент эпизодов. Степень их одиночества оценивали по шкале, разработанной Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, а также по индексу межличностной реактивности, шкале транспортабельности и личному опроснику.