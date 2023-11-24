Экс-директора «Ночлежки» объявили в федеральный розыск

Свердлин уточнил, что пока не знает, по какой статье заведено дело, и привлечет к этому вопросу адвоката. «Я в полном порядке, ничего мне не грозит совершенно. В любимый город Петербург и так было понятно, что ехать не стоит», — добавил он.