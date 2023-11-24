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Экс-директора «Ночлежки» объявили в федеральный розыск

Семён Гудошников
Сегодня в 19:03

МВД объявило в федеральный розыск бывшего директора «Ночлежки» и создателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина*. Об этом он сообщил в своем аккаунте в X.

«Мне прямо неловко, только-только было столько поддержки в связи с иноагентством, а теперь вот в розыск объявили. Мы, конечно, продолжим. Уже помогли 19 541 человеку. Это стоит любого количества уголовных дел. Идите лесом, товарищ майор», — написал он.

Свердлин уточнил, что пока не знает, по какой статье заведено дело, и привлечет к этому вопросу адвоката. «Я в полном порядке, ничего мне не грозит совершенно. В любимый город Петербург и так было понятно, что ехать не стоит», — добавил он.

Проект «Идите лесом» помогает россиянам, которые опасаются быть мобилизованными на военную операцию на Украине. Специалисты проекта дают правовые консультации, а в некоторых случаях организуют выезд из страны.

В ноябре Минюст включил Григория Свердлина в реестр иноагентов. По мнению ведомства, основатель «Идите лесом» «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации» и высказывался против боевых действий на Украине.

В марте 2022 года Свердлин уехал из России, опасаясь за собственную безопасность. По его словам, он получал предупреждения, что из‑за его политических взглядов за ним «скоро придут».

* Григорий Свердлин внесен Минюстом в список иноагентов.

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Григорий Свердлин
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