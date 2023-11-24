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В Австрии выставили на аукцион последний замок Моцарта, где хранился его Реквием

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:00

На аукцион Sotheby’s выставили австрийский замок Штуппах, также известный как последний замок Моцарта. Об этом сообщил «Интерфакс».

Замок построен в 90 км от Вены более 900 лет назад. Первые упоминания о нем датируются 1130 годом. Сейчас замок находится посреди большого парка. В нем — 4 этажа и 50 комнат.

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Замок был частично перепроектирован в XV–XVII веках. В конце XVII века он принадлежал графу фон Вальзеггу. Тот заказал Моцарту сочинить Реквием после смерти в 1791 году его жены — Анны фон Вальзегг.

Композитор, как известно, не успел завершить произведение: Моцарт скончался в декабре того же года. Партитура его последней работы хранилась в замке Штуппах, пока не была перемещена в Австрийскую национальную библиотеку.

Замок планируют продать по цене от 3,95 до 9,95 млн евро. Аукцион, на котором он будет представлен, состоится 14 декабря в Нью-Йорке.

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