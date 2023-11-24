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За год в России совершено 100 тыс. преступлений против детей

Семён Гудошников
Сегодня в 17:01

За последний год в России совершено более 100 тыс. преступлений против несовершеннолетних. Об этом сказала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По ее словам, в 2022 году было зафиксировано 80 убийств детей родителями. Она назвала эти данные «жуткой цифрой».

Детская омбудсвумен добавила, что с 2018 гола в России растет число преступлений против половой неприкосновенности. «И что еще печальнее — половина этих случаев идет из семьи, то есть совершается близкими родственниками внутри семьи», — цитирует ее слова «Коммерсант».

Львова-Белова отметила, что ее аппарат вскоре предложит запретить совместное проживание с детьми людям, которые были осуждены за педофилию. Инициативу направят в Госдуму и Совфед.

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