За год в России совершено 100 тыс. преступлений против детей

За последний год в России совершено более 100 тыс. преступлений против несовершеннолетних. Об этом сказала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По ее словам, в 2022 году было зафиксировано 80 убийств детей родителями. Она назвала эти данные «жуткой цифрой».
Детская омбудсвумен добавила, что с 2018 гола в России растет число преступлений против половой неприкосновенности. «И что еще печальнее — половина этих случаев идет из семьи, то есть совершается близкими родственниками внутри семьи», — цитирует ее слова «Коммерсант».