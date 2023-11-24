Ozon выплатил клиенту Копейкину 5000 рублей из‑за недоставленной пачки чая

Копейкин потребовал доставить ему пачку чая и взыскать с компании несколько штрафов — 10 тыс. рублей за нарушение прав потребителя и за односторонний разрыв договора купли-продажи, 25 тыс. рублей моральной компенсации, а также компенсацию за срыв сроков доставки и штраф в размере половины присужденной ему суммы. Представители Ozon в суде объяснили, что чая не было в наличии.