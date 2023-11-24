Ozon выплатил клиенту Копейкину 5000 рублей из‑за недоставленной пачки чая

Ивановский областной суд утвердил мировое соглашение между Ozon и клиентом Максимом Копейкиным, который подал в суд на сервис из‑за недоставленной пачки чая. Компания выплатила покупателю 5000 рублей моральной компенсации, рассказал РБК.
В феврале 2022 года Копейкин заказал пачку чая за 89 рублей, но на следующий день маркетплейс вернул деньги и отменил заказ. Покупателя это не устроило, и он подал иск против Ozon в Октябрьский районный суд Иваново.
Копейкин потребовал доставить ему пачку чая и взыскать с компании несколько штрафов — 10 тыс. рублей за нарушение прав потребителя и за односторонний разрыв договора купли-продажи, 25 тыс. рублей моральной компенсации, а также компенсацию за срыв сроков доставки и штраф в размере половины присужденной ему суммы. Представители Ozon в суде объяснили, что чая не было в наличии.
Суд первой инстанции встал на сторону Копейкина и признал недействительным пункт оферты Ozon, который позволял аннулировать заказ из‑за отсутствия товара. Суд постановил, что компания обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, 250 рублей штрафа и 71 рубля за почтовые расходы.
Копейкин не удовлетворился решением и обратился в Верховный суд. Там посчитали, что возврат денег не является основанием для отказа от исполнения обязательств, то есть поставки чая покупателю. Дело вернули на новое рассмотрение со стадии апелляции. В итоге Ozon и Копейкин пришли к мировому соглашению. Ивановский областной суд дополнительно взыскал с компании моральную компенсацию.