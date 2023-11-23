В Дублине мужчина напал с ножом на детей около школы

Неизвестный мужчина напал с ножом на детей около школы Gaelscoil Choliste Mhuire в Дублине. Он ранил четверых человек, в том числе троих детей младше семи лет. Об этом сообщил Irish Independent.
Один пятилетний ребенок находится в критическом состоянии в больнице. Злоумышленник ударил маленькую девочку ножом в шею. Остальные пострадавшие также госпитализированы с ножевыми ранениями.
По свидетельствам очевидцев, взрослая пострадавшая — 30-летняя женщина — пыталась остановить преступника. С помощью прохожих его повалили на землю и задержали. Мужчина получил травмы лица.
Согласно предварительным данным, нападавший — 50-летний гражданин Ирландии, который родился за ее пределами, но прожил в стране множество лет. Мотивы его атаки на детей пока неясны.
В качестве одной из версий полиция рассматривает вероятность психотического эпизода у преступника. Правоохранители склоняются, что атака не была террористическим актом.