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В Дублине мужчина напал с ножом на детей около школы

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:07

Неизвестный мужчина напал с ножом на детей около школы Gaelscoil Choliste Mhuire в Дублине. Он ранил четверых человек, в том числе троих детей младше семи лет. Об этом сообщил Irish Independent.

Один пятилетний ребенок находится в критическом состоянии в больнице. Злоумышленник ударил маленькую девочку ножом в шею. Остальные пострадавшие также госпитализированы с ножевыми ранениями.

По свидетельствам очевидцев, взрослая пострадавшая — 30-летняя женщина — пыталась остановить преступника. С помощью прохожих его повалили на землю и задержали. Мужчина получил травмы лица.

Согласно предварительным данным, нападавший — 50-летний гражданин Ирландии, который родился за ее пределами, но прожил в стране множество лет. Мотивы его атаки на детей пока неясны.

В качестве одной из версий полиция рассматривает вероятность психотического эпизода у преступника. Правоохранители склоняются, что атака не была террористическим актом.

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