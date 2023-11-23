В Японии установили максимальные дозы алкоголя для мужчин и женщин

20 граммов чистого алкоголя — это одна средняя бутылка пива, одна чашка саке, чуть меньше двух бокалов вина, двойной шот виски и половина стакана спирта. Согласно результатам исследований последних лет, даже небольшое количество алкоголя может повысить риск высокого кровяного давления и развития рака, в том числе рака пищевода у мужчин, а также кровотечения при инсульте у женщин.