В Японии установили максимальные дозы алкоголя для мужчин и женщин

Минздрав Японии подготовил проект рекомендаций по употреблению алкоголя, сообщает The Mainichi. Максимальные ежедневные дозы чистого алкоголя, повышающие риск заболеваний, для мужчин установлены на уровне 40 граммов, а для женщин — 20 граммов.
20 граммов чистого алкоголя — это одна средняя бутылка пива, одна чашка саке, чуть меньше двух бокалов вина, двойной шот виски и половина стакана спирта. Согласно результатам исследований последних лет, даже небольшое количество алкоголя может повысить риск высокого кровяного давления и развития рака, в том числе рака пищевода у мужчин, а также кровотечения при инсульте у женщин.
Предполагается, что влияние употребления алкоголя на здоровье варьируется в зависимости от возраста, пола и конституции человека.
Финальную версию рекомендаций японский Минздрав выпустит до конца марта 2024 года. В документе подробно опишут влияние алкоголя на организм и перечислят моменты, на которые нужно обратить внимание при его употреблении.