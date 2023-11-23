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Исландия стала самой безопасной страной в мире в обновленном «Глобальном индексе миролюбия»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:26

Институт экономики и мира обновил «Глобальный индекс миролюбия» — исследование, которое измеряет безопасность общества, внутренние и международные конфликты и степень милитаризации. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно докладу, самой безопасной страной является Исландия. За ней следуют Дания, Ирландия и Новая Зеландия. Великобритания заняла 37-е место, США — 131-е, Украина — 157-е, а Россия — 158-е.

Одной из причин низкого рейтинга Америки называют уровень убийств. «США занимают четвертое место по общему росту числа убийств, которое более чем в шесть раз выше, чем в большинстве стран Западной Европы».

Наименее мирной страной мира восьмой год подряд признан Афганистан (163-е место), за ним следуют Йемен (162-е), Сирия (161-е), Южный Судан (160-е) и Демократическая Республика Конго (159-е).

В исследовании говорится, что Европа — это самый мирный регион мира, в котором расположены семь из десяти самых мирных стран. Три другие наиболее мирные страны находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наименее мирным регионом мира остается регион Ближнего Востока и Северной Африки.

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Институт экономики и мира
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