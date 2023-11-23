Исландия стала самой безопасной страной в мире в обновленном «Глобальном индексе миролюбия»

В исследовании говорится, что Европа — это самый мирный регион мира, в котором расположены семь из десяти самых мирных стран. Три другие наиболее мирные страны находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наименее мирным регионом мира остается регион Ближнего Востока и Северной Африки.