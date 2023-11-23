Реклама
Новости

Участники реалити по «Игре в кальмара» грозят Netflix судом из‑за физических и психологических травм

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:35

Участники реалити-шоу по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара» угрожают Netflix и продюсерам иском в суд за полученные на съемках травмы, сообщает Deadline. Судом грозят два человека, пожелавшие остаться анонимными.

По их словам, они получили переохлаждение и проблемы с нервами во время съемок испытания «Красный свет, зеленый свет» в холодных погодных условиях Великобритании. Netflix ранее подтверждал, что троим из 456 игроков потребовалась медицинская помощь.

Компания Express Solicitors, специализирующаяся на исках без компенсаций, заявила, что ее клиенты рисковали своим здоровьем, им приходилось долго быть неподвижными во время съемок, стремясь остаться в борьбе за выигрыш.

Скандал вокруг шоу «Игра в кальмара: Вызов» случился в феврале 2023-го. Участники сообщали о нечеловеческих условиях, в которых им приходилось находиться в ходе работы над проектом, некоторые на пике тревожности бесконтрольно тряслись и еле сдерживали себя перед камерами, другим понадобилась медицинская помощь. Организаторы обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Британское управление здравоохранения организовало проверку, дело в итоге закрыли.

Подробности по теме
Стоит ли смотреть реалити-шоу по «Игре в кальмара»? Мнения критиков разделились
расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»