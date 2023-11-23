Участники реалити по «Игре в кальмара» грозят Netflix судом из‑за физических и психологических травм

Скандал вокруг шоу «Игра в кальмара: Вызов» случился в феврале 2023-го. Участники сообщали о нечеловеческих условиях, в которых им приходилось находиться в ходе работы над проектом, некоторые на пике тревожности бесконтрольно тряслись и еле сдерживали себя перед камерами, другим понадобилась медицинская помощь. Организаторы обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Британское управление здравоохранения организовало проверку, дело в итоге закрыли.