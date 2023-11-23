Участники реалити по «Игре в кальмара» грозят Netflix судом из‑за физических и психологических травм

По их словам, они получили переохлаждение и проблемы с нервами во время съемок испытания «Красный свет, зеленый свет» в холодных погодных условиях Великобритании. Netflix ранее подтверждал, что троим из 456 игроков потребовалась медицинская помощь.
Компания Express Solicitors, специализирующаяся на исках без компенсаций, заявила, что ее клиенты рисковали своим здоровьем, им приходилось долго быть неподвижными во время съемок, стремясь остаться в борьбе за выигрыш.
Скандал вокруг шоу «Игра в кальмара: Вызов» случился в феврале 2023-го. Участники сообщали о нечеловеческих условиях, в которых им приходилось находиться в ходе работы над проектом, некоторые на пике тревожности бесконтрольно тряслись и еле сдерживали себя перед камерами, другим понадобилась медицинская помощь. Организаторы обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Британское управление здравоохранения организовало проверку, дело в итоге закрыли.