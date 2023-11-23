Признанные иноагентами ни разу не говорили о служении России, заявил министр юстиции

По словам министра, многие решения Минюста о признании иноагентом обжалуются в судах, но в подавляющем большинстве случаев позиция министерства получает поддержку. «У нас есть лишь два судебных решения, которые не согласились с нами, но тем не менее наши решения устояли в последующих инстанциях», — пояснил Чуйченко.