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Признанные иноагентами ни разу не говорили о служении России, заявил министр юстиции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:18

Признанные иностранными агентами в РФ ни разу не заявляли о своем служении России и не выступали против иностранного вмешательства, заявил министр юстиции Константин Чуйченко. На данный момент в реестр иноагентов внесены 711 физических и юридических лиц.

Чуйченко сослался на случаи, когда признанные иноагентами оспаривают статус в суде. «Все истцы ссылаются на процессуальные моменты. Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России. Никто такого не сказал», — заявил он.

По словам министра, многие решения Минюста о признании иноагентом обжалуются в судах, но в подавляющем большинстве случаев позиция министерства получает поддержку. «У нас есть лишь два судебных решения, которые не согласились с нами, но тем не менее наши решения устояли в последующих инстанциях», — пояснил Чуйченко.

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Константин Чуйченко
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