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Вышел трейлер мультфильма «Лига справедливости: Кризис на Бесконечных Землях»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

Warner Bros. Entertainment опубликовала трейлер мультфильма «Лига справедливости: Кризис на Бесконечных Землях. Часть первая». Анимационная лента станет одной из трех, что выйдут в 2024 году.

В основе мультфильма лежит одноименная линейка комиксов, которая выходила с 1985 по 1986 год. Сюжет расскажет о противостоянии героев и злодеев из альтернативных вселенных DC.

«Смерть приближается. Хуже смерти — забвение. Не только для нашей Земли, но и для всех во всех вселенных! <…> Но что может сделать объединенная мощь Супермена, Чудо-женщины, Бэтмена, Флэша, Зеленого Фонаря и сотен супергероев с разных планет, чтобы спасти всю реальность от неостановимого армагеддона из антиматерии?!» — гласит синопсис проекта.

Постановкой анимационной ленты занимался Джефф Уоместер («Лига Справедливости: Мир войны»).

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