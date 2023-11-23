Вышел трейлер мультфильма «Лига справедливости: Кризис на Бесконечных Землях»

«Смерть приближается. Хуже смерти — забвение. Не только для нашей Земли, но и для всех во всех вселенных! <…> Но что может сделать объединенная мощь Супермена, Чудо-женщины, Бэтмена, Флэша, Зеленого Фонаря и сотен супергероев с разных планет, чтобы спасти всю реальность от неостановимого армагеддона из антиматерии?!» — гласит синопсис проекта.