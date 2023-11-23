Вышел трейлер мультфильма «Лига справедливости: Кризис на Бесконечных Землях»

Warner Bros. Entertainment опубликовала трейлер мультфильма «Лига справедливости: Кризис на Бесконечных Землях. Часть первая». Анимационная лента станет одной из трех, что выйдут в 2024 году.
В основе мультфильма лежит одноименная линейка комиксов, которая выходила с 1985 по 1986 год. Сюжет расскажет о противостоянии героев и злодеев из альтернативных вселенных DC.
«Смерть приближается. Хуже смерти — забвение. Не только для нашей Земли, но и для всех во всех вселенных! <…> Но что может сделать объединенная мощь Супермена, Чудо-женщины, Бэтмена, Флэша, Зеленого Фонаря и сотен супергероев с разных планет, чтобы спасти всю реальность от неостановимого армагеддона из антиматерии?!» — гласит синопсис проекта.
Постановкой анимационной ленты занимался Джефф Уоместер («Лига Справедливости: Мир войны»).