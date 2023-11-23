Уходящая на пенсию повар из Нидерландов приготовила для коллег торт с марихуаной

Повар по имени Маришка из Нидерландов перед выходом на пенсию решила удивить коллег. В качестве сюрприза она приготовила торт с марихуаной, сообщает Oddity Central.
Маришка много раз обсуждала с коллегами «космический торт», но руки так и не дошли испечь его вместе. Поэтому она решила приготовить блюдо в качестве прощального подарка.
В свой последний день на работе она оставила торт вместе с запиской, в которой посоветовала есть его лишь после рабочего времени. Однако некоторые из работников не смогли дождаться конца смены.
Двое коллег Маришки съели несколько ломтиков, не зная о каннабисе внутри. Один из работников вскоре почувствовал сильную усталость, у него началась рвота, и, в конце концов, он потерял сознание. Проходивший мимо человек обнаружил его спящим в собственной рвоте. Даже проснувшись, мужчина чувствовал себя так плохо, что не смог пойти домой и решил переночевать в отеле.
Другой коллега после поедания торта почувствовал тошноту и несколько дней очень плохо спал. Оба мужчины подали на Маришку в суд из‑за ее прощального подарка.
Судья охарактеризовал действия Маришки как «неудачную шутку» и обязал выплатить коллегам компенсацию, а также штраф в размере 750 евро (около 72 тыс. рублей по текущему курсу).