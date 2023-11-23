Уходящая на пенсию повар из Нидерландов приготовила для коллег торт с марихуаной

Двое коллег Маришки съели несколько ломтиков, не зная о каннабисе внутри. Один из работников вскоре почувствовал сильную усталость, у него началась рвота, и, в конце концов, он потерял сознание. Проходивший мимо человек обнаружил его спящим в собственной рвоте. Даже проснувшись, мужчина чувствовал себя так плохо, что не смог пойти домой и решил переночевать в отеле.