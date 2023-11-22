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В США приостановил работу аэропорт после взрыва на границе с Канадой

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:57

Международный аэропорт Буффало Ниагара, расположенный в штате Нью-Йорк, приостановил прием и отправку самолетов на международных направлениях после взрыва на границе с Канадой. Об этом сообщило РИА «Новости».

22 ноября в 11:27 на Радужном мосту взорвался автомобиль, направлявшийся из США в Канаду. После этого американские власти закрыли все ближайшие к месту инцидента мосты и эвакуировали правительственные здания.

Правоохранители предполагают, что взрыв мог быть террористической атакой, хотя доказательств этого обнаружено не было. По словам американских журналистов, взрыв был очень мощным. В результате инцидента погибли два находящихся в машине человека, а также пострадал 27-летний пограничник.

© J_______mahm/Twitter
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© One Niagara Welcome Center
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В аэропорту Буффало Ниагара сперва ввели дополнительные меры безопасности. Затем воздушный порт решил отказаться от международных рейсов на двое суток. Повысили меры безопасности также в аэропорту Ниагара-Фоллс.

Канадская полиция начала усиленный патруль улиц города Торонто, находящегося неподалеку от границы. В данный момент три из четырех пропускных пунктов между США и Канадой восстановили свою работу.

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