В США приостановил работу аэропорт после взрыва на границе с Канадой

Международный аэропорт Буффало Ниагара, расположенный в штате Нью-Йорк, приостановил прием и отправку самолетов на международных направлениях после взрыва на границе с Канадой. Об этом сообщило РИА «Новости».
22 ноября в 11:27 на Радужном мосту взорвался автомобиль, направлявшийся из США в Канаду. После этого американские власти закрыли все ближайшие к месту инцидента мосты и эвакуировали правительственные здания.
Правоохранители предполагают, что взрыв мог быть террористической атакой, хотя доказательств этого обнаружено не было. По словам американских журналистов, взрыв был очень мощным. В результате инцидента погибли два находящихся в машине человека, а также пострадал 27-летний пограничник.
В аэропорту Буффало Ниагара сперва ввели дополнительные меры безопасности. Затем воздушный порт решил отказаться от международных рейсов на двое суток. Повысили меры безопасности также в аэропорту Ниагара-Фоллс.
Канадская полиция начала усиленный патруль улиц города Торонто, находящегося неподалеку от границы. В данный момент три из четырех пропускных пунктов между США и Канадой восстановили свою работу.