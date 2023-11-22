В США приостановил работу аэропорт после взрыва на границе с Канадой

Правоохранители предполагают, что взрыв мог быть террористической атакой, хотя доказательств этого обнаружено не было. По словам американских журналистов, взрыв был очень мощным. В результате инцидента погибли два находящихся в машине человека, а также пострадал 27-летний пограничник.