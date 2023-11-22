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Музей Норт-Хартфордшира начнет рассказывать о римском императоре Элагабале как о трансженщине

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:33

Расположенный в Великобритании Музей Норт-Хартфордшира начнет использовать местоимение «она» по отношению к римскому императору Элагабалу. Историки музея пришли к выводу, что император был трансгендерной женщиной, сообщила Би-би-си.

Музей внесет изменения в описания экспонатов, связанных с Элагабалом. По словам представителей учреждения, они хотели бы с уважением отнестись к самоидентификации людей прошлого.

Известно, что один из классических текстов указывает на то, что император Элагабал просил называть его не лордом, а леди. Сенатор Кассий Дион в своих хрониках также писал, что Элагабал был женат пять раз — четыре раза на женщинах и один раз на бывшем рабе и колесничем Гиерколе.

В последнем браке император, по словам Кассия Диона, «был выдан замуж и назывался женой, любовницей и королевой». Тем не менее однозначных указаний на трансгендерность Элагабала у ученых нет.

© Getty Images

Профессор Кембриджского университета Шушма Малик подчеркнула, что слова современников императора «нельзя принимать за чистую монету», поскольку в Риме нередко использовали женские формы обращения для «критики или ослабления политической фигуры».

«Упоминания о том, что Элагабал использовал макияж, носил парики и удалял волосы на теле, возможно, были написаны для того, чтобы подорвать авторитет непопулярного императора», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что изменения местоимений в римской литературе «обычно использовались в отношении мифов и религии, а не для описания живых людей». Впрочем, римляне действительно знали о гендерной флюидности, добавила Малик.

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