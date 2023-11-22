Музей Норт-Хартфордшира начнет рассказывать о римском императоре Элагабале как о трансженщине

Известно, что один из классических текстов указывает на то, что император Элагабал просил называть его не лордом, а леди. Сенатор Кассий Дион в своих хрониках также писал, что Элагабал был женат пять раз — четыре раза на женщинах и один раз на бывшем рабе и колесничем Гиерколе.