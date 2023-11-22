В Курганской и Магаданской областях иностранцам запретили работать в такси

В Курганской и Магаданской областях иностранцам, обладающим патентами, запретили работать в такси и общественном транспорте. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс».
В Курганской области мигранты также не смогут больше трудоустраиваться на предприятия по производству детского питания и диетических продуктов, учреждения образования и гостиницы. Кроме того, им запретили работать в сфере трудоустройства и подбора персонала.
В администрации региона решение объяснили ростом числа преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. Запрет начнет действовать уже с 1 января 2024 года.
В Магаданской области на приведение численности работников в соответствие с запретом дали три месяца. Ранее в полиции региона сообщали о многочисленных нарушениях правил дорожного движения со стороны приезжих.
Работа в такси и общественном транспорте оказалась под запретом сразу в нескольких субъектах России: в Челябинской, Тульской, Калужской, Калининградской и Тюменской областях, в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе
6 октября 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранным гражданам на работу в такси, а также в школах и медицинских учреждениях.