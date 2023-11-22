Участники The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене

Это не первый раз, когда группа переживает кризис на сцене. Документальный фильм «Dig!» рассказывает о долгой истории конфликтов между Ньюкомбом и его товарищами по группе. Например, фронтмен уволил одного из музыкантов за то, что он сыграл неправильную ноту во время концерта в Лос-Анджелесе в 1996 году. Тогда это тоже закончилось дракой.