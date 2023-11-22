Участники The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене

Концерт The Brian Jonestown Massacre в Мельбурне 21 ноября закончился дракой фронтмена Антона Ньюкомба и гитариста Райана Ван Кридта. Зрители концерта засняли инцидент и выложили его в соцсети.
Драка началась после того, как вокалист уволил Ван Кридта прямо посреди концерта. «Отключите этому парню микрофон, отложите мою гитару, вечеринка окончена, капитан, — сказал Ньюкомб гитаристу. — на самом деле ты нам не нужен. Проваливай! Положи мою гитару на сцену и хорошенько подумай о том, что происходит. Потому что это навсегда!».
Ван Кридт снял гитару и начал уходить со сцены. Когда он проходил мимо Ньюкомба, музыканты показали друг другу средние пальцы, и началась перепалка. В какой‑то момент Ньюкомб замахнулся гитарой на Ван Кридта, и перебранка переросла в полноценную драку.
По данным ABC News, на этом концерт закончился, а остальная часть тура группы по Австралии была отменена. The Brian Jonestown Massacre еще не сделали публичного заявления после случившегося.
Это не первый раз, когда группа переживает кризис на сцене. Документальный фильм «Dig!» рассказывает о долгой истории конфликтов между Ньюкомбом и его товарищами по группе. Например, фронтмен уволил одного из музыкантов за то, что он сыграл неправильную ноту во время концерта в Лос-Анджелесе в 1996 году. Тогда это тоже закончилось дракой.