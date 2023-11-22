Военные действия — всегда трагедия и нам необходимо думать, как прекратить эту трагедию, заявил Владимир Путин, выступая онлайн на саммите G20. Так президент России прокомментировал слова других участников саммита про потрясения от конфликта на Украине.
«Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом, и, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — цитирует Путина РИА «Новости».
«Понимаю, что гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, развязанная киевским режимом война против своего народа на Донбассе — это не потрясает, а истребление гражданского населения в Палестине в секторе Газа не потрясает?» — заявил президент.
Путин добавил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. «Это Украина, а не Россия публично объявила, что она выходит из переговорного процесса», — сказал он.
Владимир Зеленский не раз говорил, что Украина хочет прекращения боевых действий, но в основу мирного процесса должна лечь представленная им год назад формула мира. Среди ее пунктов — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, вывод российских войск и прекращение боевых действий.