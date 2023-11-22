«Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом, и, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — цитирует Путина РИА «Новости».