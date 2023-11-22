Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области

В пассажирском поезде — 396 пассажиров, включая 94 детей. Предварительно никто не погиб, поезда не сошли с рельсов.
По информации Shot, авария произошла на скорости до 60 километров в час, пострадали 25 человек, в том числе 1 ребенок. ТАСС со ссылкой на данные РЖД тоже пишет о 25 пострадавших.
«Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет», — отметили в РЖД.
В Центральном следственном управлении на транспорте СК сказали, что жертв удалось избежать.
Столкновение произошло в 14.55 в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск. На место ЧП выехали спасатели.