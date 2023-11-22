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Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области

Семён Гудошников
Сегодня в 16:27

Поезд Адлер — Пермь столкнулся лоб в лоб с маневровым поездом в Ульяновской области, сообщает Baza.

В пассажирском поезде — 396 пассажиров, включая 94 детей. Предварительно никто не погиб, поезда не сошли с рельсов.

По информации Shot, авария произошла на скорости до 60 километров в час, пострадали 25 человек, в том числе 1 ребенок. ТАСС со ссылкой на данные РЖД тоже пишет о 25 пострадавших.

«Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет», — отметили в РЖД.

В Центральном следственном управлении на транспорте СК сказали, что жертв удалось избежать.

Столкновение произошло в 14.55 в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск. На место ЧП выехали спасатели.

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РЖД
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