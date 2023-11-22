В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Судя по данным сервиса Downradar, первые сообщения о проблемах с доступом появились около 15.00 по московскому времени 22 ноября. Проблема наблюдается по всей России.
Если зайти на сайт «ВКонтакте», на странице появляется сообщение «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later».
В мобильном приложении VK из‑за сбоя наблюдается бесконечная загрузка. Увидеть какой‑либо контент, например сообщения или обновления в ленте новостей, не получается. Также не работают сторонние сервисы.
Представители VK пока не сообщали, чем вызван сбой и когда он будет устранен.
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