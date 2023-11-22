Робокошки начали помогать врачам в московских больницах

В трех московских больницах начали работать в тестовом режиме роботы-курьеры с кошачьими ушами и глазами. Они умеют доставлять еду и лекарства, встречать и провожать пациентов, помогать им с транспортировкой вещей и давать советы о здоровье, говорится на сайте мэра Москвы.
Ориентироваться в пространстве робокошкам помогают 3D-сенсоры и три камеры — две из них в нижней части сканируют окружение 90 раз в секунду, еще одна направлена в потолок. Без подзарядки устройства работают сутки.
Пока робокошка не выполняет поставленные ей задачи, она может автоматически определять пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи или регистрации.
В городской клинической больнице № 67 имени Л.А.Ворохобова робокошка находится на шестом этаже в отделении реанимации новорожденных. Робот развозит медизделия, питание для детей и лекарства.
Во флагманском центре Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В.Склифосовского робокошка базируется на первом этаже в зоне триажа. Она помогает отвозить вещи больных и посетителей в смотровую. Для этого у робота есть умные индукционные лотки, которые понимают, поставлена ли сумка.
В августе в Москве начали тестировать роботов-курьеров в виде колобка. Их планируют использовать для доставки небольших посылок, патрулирования улиц и социальной помощи.