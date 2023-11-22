Робокошки начали помогать врачам в московских больницах

В трех московских больницах начали работать в тестовом режиме роботы-курьеры с кошачьими ушами и глазами. Они умеют доставлять еду и лекарства, встречать и провожать пациентов, помогать им с транспортировкой вещей и давать советы о здоровье, говорится на сайте мэра Москвы.