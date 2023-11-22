В Подмосковье затопило склад Wildberries

В подмосковном Коледино затопило склад Wildberries, сообщили РБК в пресс-службе компании. Вода залила товары из‑за задетого датчика пожарной безопасности.
«В ночь с 21 на 22 ноября при работе погрузчика в корпусе 1 на складе „Коледино“ был задет датчик системы противопожарной безопасности, в связи с чем включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой», — уточнили в пресс-службе. По ее информации, часть упаковок товаров «потеряла внешний вид», ее собираются заменить.
Видео со склада первым опубликовал телеграм-канал Baza. Как пишут его авторы, сначала на складе в Коледино прорвало трубу, начал валить пар, а затем сработала и система пожаротушения, от воды пострадали в основном крупногабаритные товары, сейчас их сушат.
По их информации, ответственными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу, — они должны будут возместить ущерб от испорченных товаров.
Это уже второй склад Wildberries, который затопило в этом году. В августе вода пробила крышу склада в Электростали. Осадки скопились на кровле, и та не выдержала — мощный поток хлынул прямо на товары в зале, напор был такой силы, что гофры с заказами выбило на улицу. Никто из сотрудников не пострадал, а вот товары на сумму в 15 млн рублей оказались испорчены.