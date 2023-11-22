В Подмосковье затопило склад Wildberries

Это уже второй склад Wildberries, который затопило в этом году. В августе вода пробила крышу склада в Электростали. Осадки скопились на кровле, и та не выдержала — мощный поток хлынул прямо на товары в зале, напор был такой силы, что гофры с заказами выбило на улицу. Никто из сотрудников не пострадал, а вот товары на сумму в 15 млн рублей оказались испорчены.