Концерт «Ночных снайперов» в Томске отменили. В администрации города сослались на жалобы жителей

Концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы», запланированный на 23 ноября во Дворце спорта в Томске, не состоится. Об этом рассказала сама певица.
«Без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!» — написала Диана в своем телеграм-канале.
В Департаменте по культуре Томской области сообщили «Интерфаксу», что руководство площадки отменило концерт из‑за жалоб местных жителей.
«Когда о концерте стало известно, к нам и во Дворец спорта стали поступать обращения от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации. В итоге Дворец спорта принял решение не проводить концерт», — передает агентство слова исполняющей обязанности начальника департамента Елены Шаговой.
По словам Шаговой, в департамент поступило несколько десятков жалоб. «Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта», — добавила чиновница.
В апреле 2022-го Арбенина исполнила в Челябинске антивоенную песню «Не молчи». С того момента концерты «Ночных снайперов» отменяли или переносили в Волгограде, Казани, Саратове, Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Тольятти, Йошкар-Оле и Улан-Удэ. В октябре на концерте в Новосибирске Арбенина исполнила песню «Секунду назад» вместе с женой военного, принимавшего участие в боевых действиях на территории Украины.