В Книгу рекордов Гиннесса внесли женщину с самым большим количеством зубов

Известно, что у Калпаны есть еще два зуба, которые пока не прорезались. Это означает, что в будущем девушка может побить собственный рекорд. Правда, человеком с наибольшим числом зубов ей, похоже, не стать. Обладателем этого титула является канадец Эвано Меллоун — у него 41 зуб.