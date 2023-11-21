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В Книгу рекордов Гиннесса внесли женщину с самым большим количеством зубов

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

26-летняя индианка Калпана Балан официально стала женщиной с самым большим количеством зубов в мире. Ее имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщила Hindustan Times.

У девушки выросли 38 зубов вместо положенных 32. Четыре дополнительных зуба появились на нижней челюсти, и еще два — на верхней. По словам Калпаны, эти лишние зубы у нее с юности.

Родители девушки рекомендовали ей удалить лишние зубы, однако она побоялась. Кроме того, дополнительные зубы не доставляли Калпане никакого неудобства, и она решила их сохранить.

«Я счастлива получить титул „Мировой рекорд Гиннесса“. Это главное достижение моей жизни», — прокомментировала свой статус рекордсменки Балан.

Известно, что у Калпаны есть еще два зуба, которые пока не прорезались. Это означает, что в будущем девушка может побить собственный рекорд. Правда, человеком с наибольшим числом зубов ей, похоже, не стать. Обладателем этого титула является канадец Эвано Меллоун — у него 41 зуб.

У Балан и Меллоуна наблюдается аномалия под названием гипердонтия, или полидонтия. С ней сталкиваются до 3,8% населения Земли. Ученые не знают точно, из‑за чего развивается гипердонтия, но считают, что она результат сбоя в процессе формирования зубов.

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