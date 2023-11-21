В Якутии прошел конкурс красоты среди коров. Вот как выглядит победительница

Конкурс «Наряженная коровушка» придумали в селе Телей-Диринг в 2019 году. Его цель — привлечь внимание к проблемам сельского хозяйства и бережного отношения к коровам. На первом конкурсе самую красивую буренку выбирали по голосам местных жителей, которые приходили в сельский клуб. В 2020 году из‑за пандемии коронавируса конкурс провели в соцсетях, а в 2021-м его расширили на всю Якутию.