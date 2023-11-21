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В Якутии прошел конкурс красоты среди коров. Вот как выглядит победительница

Семён Гудошников
Сегодня в 16:07

В Якутии подвели итоги конкурса красоты «Наряженная коровушка» («Симэммит мааныкай»), сообщает «Комсомольская правда». В этом году соревнование вышло на российский уровень, приняв участниц из Калужской области и Крыма.

Победительницей признана трехлетняя корова Мэник (что переводится как «Шалунья») из якутского села Сылгы-Ыытар. Ее хозяйке вручили 10 тыс. рублей.

© ДНТ «ААРТЫК»/«ВКонтакте»

Спецприз в размере 3 тыс. рублей от автора конкурса Евдокии Аржаковой получила хозяйка коровы Хара кыыс из Искровского наслега.

© ДНТ «ААРТЫК»/«ВКонтакте»

В номинации «Приз зрительских симпатий» победила 12-летняя буренка Харачаас из якутского села Борогон. В голосовании во «ВКонтакте» она набрала 806 голосов. Владелец коровы получит от администрации поселка рыбацкие сани.

© ДНТ «ААРТЫК»/«ВКонтакте»

Конкурс «Наряженная коровушка» придумали в селе Телей-Диринг в 2019 году. Его цель — привлечь внимание к проблемам сельского хозяйства и бережного отношения к коровам. На первом конкурсе самую красивую буренку выбирали по голосам местных жителей, которые приходили в сельский клуб. В 2020 году из‑за пандемии коронавируса конкурс провели в соцсетях, а в 2021-м его расширили на всю Якутию.

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