В Якутии прошел конкурс красоты среди коров. Вот как выглядит победительница

В Якутии подвели итоги конкурса красоты «Наряженная коровушка» («Симэммит мааныкай»), сообщает «Комсомольская правда». В этом году соревнование вышло на российский уровень, приняв участниц из Калужской области и Крыма.
Победительницей признана трехлетняя корова Мэник (что переводится как «Шалунья») из якутского села Сылгы-Ыытар. Ее хозяйке вручили 10 тыс. рублей.
Спецприз в размере 3 тыс. рублей от автора конкурса Евдокии Аржаковой получила хозяйка коровы Хара кыыс из Искровского наслега.
В номинации «Приз зрительских симпатий» победила 12-летняя буренка Харачаас из якутского села Борогон. В голосовании во «ВКонтакте» она набрала 806 голосов. Владелец коровы получит от администрации поселка рыбацкие сани.
Конкурс «Наряженная коровушка» придумали в селе Телей-Диринг в 2019 году. Его цель — привлечь внимание к проблемам сельского хозяйства и бережного отношения к коровам. На первом конкурсе самую красивую буренку выбирали по голосам местных жителей, которые приходили в сельский клуб. В 2020 году из‑за пандемии коронавируса конкурс провели в соцсетях, а в 2021-м его расширили на всю Якутию.