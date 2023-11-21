Obladaet, Витя АК и Reptiloid выступят на открытии нового концерт-холла в Москве

В главном холле «Графита» давно проходят культурные мероприятия, его трансформация в полноценный ивент-холл — часть процесса развития территории. В ближайших планах площадки — концерты с рок-, инди- и хип-хоп исполнителями, фестивали уличной культуры, серия вечеринок, благотворительные маркеты и просветительские мероприятия.