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Obladaet, Витя АК и Reptiloid выступят на открытии нового концерт-холла в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 14:40

24 ноября в Москве появится новая концертная площадка — она откроется в Центре городской культуры «Графит», рассказали «Афише Daily» ее представители.

На вечеринке-открытии выступят легенда российского хип-хопа Витя АК, представитель современной рэп-сцены Obladaet и один из главных диджеев столицы Reptiloid. Билеты можно купить на «Афише».

«Графит» — креативный квартал на востоке Москвы, который объединяет галерею стрит-арта под открытым небом, общественные пространства, бары и рестораны. Он возник в процессе джентрификации бывшей промзоны, принадлежавшей ранее научно-исследовательскому институту.

В главном холле «Графита» давно проходят культурные мероприятия, его трансформация в полноценный ивент-холл — часть процесса развития территории. В ближайших планах площадки — концерты с рок-, инди- и хип-хоп исполнителями, фестивали уличной культуры, серия вечеринок, благотворительные маркеты и просветительские мероприятия.

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