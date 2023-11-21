Obladaet, Витя АК и Reptiloid выступят на открытии нового концерт-холла в Москве

24 ноября в Москве появится новая концертная площадка — она откроется в Центре городской культуры «Графит», рассказали «Афише Daily» ее представители.
На вечеринке-открытии выступят легенда российского хип-хопа Витя АК, представитель современной рэп-сцены Obladaet и один из главных диджеев столицы Reptiloid. Билеты можно купить на «Афише».
«Графит» — креативный квартал на востоке Москвы, который объединяет галерею стрит-арта под открытым небом, общественные пространства, бары и рестораны. Он возник в процессе джентрификации бывшей промзоны, принадлежавшей ранее научно-исследовательскому институту.
В главном холле «Графита» давно проходят культурные мероприятия, его трансформация в полноценный ивент-холл — часть процесса развития территории. В ближайших планах площадки — концерты с рок-, инди- и хип-хоп исполнителями, фестивали уличной культуры, серия вечеринок, благотворительные маркеты и просветительские мероприятия.