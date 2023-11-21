Вышел тизер сериала «BTS Monuments: Beyond the Star»

Disney+ выпустил тизер-трейлер «BTS Monuments: Beyond the Star», документального восьмисерийного сериала о кей-поп-звездах BTS.
Новый проект расскажет о 10-летней карьере группы. В сериал войдут ранее неопубликованные интервью, выступления и закулисные моменты. Первые два эпизода — «Начало» и «Отрочество» — выйдут на Disney+ 20 декабря. Каждую следующую неделю будут выходить по две серии.
В работе над сериалом участвовали председатель музыкального конгломерата Hybe Бан Ши Хёк и Кан Мён Сок, автор биографии BTS «Beyond the Story: 10-Year Record of BTS».
Создатели проекта расскажут о появлении группы и подготовке артистов к записи дебютного альбома. Зрители увидят ключевые моменты карьеры бойзбенда — победу на Melon Music Awards 2013, дебюты на American Music Awards и Billboard Music Awards, кризис коллектива времен альбома «Danger» и выступление на стадионе Уэмбли. Много внимания уделят и личным моментам. Участники BTS расскажут, что чувствовали при первой встрече друг с другом, поделятся нюансами подписания первых контрактов и трудностями изоляции во время пандемии.
В феврале 2023 года трек BTS и американской певицы Холзи «Boy with Luv» стал первой песней на корейском языке, преодолевшей отметку в миллиард прослушиваний на Spotify.