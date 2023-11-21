Вышел тизер сериала «BTS Monuments: Beyond the Star»

Создатели проекта расскажут о появлении группы и подготовке артистов к записи дебютного альбома. Зрители увидят ключевые моменты карьеры бойзбенда — победу на Melon Music Awards 2013, дебюты на American Music Awards и Billboard Music Awards, кризис коллектива времен альбома «Danger» и выступление на стадионе Уэмбли. Много внимания уделят и личным моментам. Участники BTS расскажут, что чувствовали при первой встрече друг с другом, поделятся нюансами подписания первых контрактов и трудностями изоляции во время пандемии.