«Волноваться не стоит»: создатели «Уоллеса и Громита» опровергли слух о нехватке пластилина

«Мы тронуты беспокойством фанатов по поводу будущего наших любимых пластилиновых произведений, но хотим заверить, что волноваться абсолютно не стоит. Мы располагаем значительными запасами пластилина для лепки, их хватит для текущих и будущих постановок. В то же время, подобно Уоллесу в его мастерской, мы тихо и усердно работаем над тем, чтобы плавно перейти на новый материал и продолжить производство наших культовых картин», — цитирует ответ Aardman сайт CBR.