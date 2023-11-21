«Волноваться не стоит»: создатели «Уоллеса и Громита» опровергли слух о нехватке пластилина

Создатель «Уоллеса и Громита», «Барашка Шона» и двух частей «Побега из курятника», студия Aardman Animations, опровергла информацию о нехватке пластилина для съемок мультфильмов, пишет The New York Times со ссылкой на заявление компании.
«Мы тронуты беспокойством фанатов по поводу будущего наших любимых пластилиновых произведений, но хотим заверить, что волноваться абсолютно не стоит. Мы располагаем значительными запасами пластилина для лепки, их хватит для текущих и будущих постановок. В то же время, подобно Уоллесу в его мастерской, мы тихо и усердно работаем над тем, чтобы плавно перейти на новый материал и продолжить производство наших культовых картин», — цитирует ответ Aardman сайт CBR.
О том, что будущее анимационной студии находится под вопросом из‑за проблем с поставками пластилина, накануне сообщила газета The Telegraph. Она обратила внимание, что в марте этого года закрылась последняя фабрика, производившая материал Lewis Newplast, с которым Aardman работала с момента своего основания в начале 1970-х годов.