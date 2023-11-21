A$AP Rocky предстанет перед судом по обвинению в стрельбе в друга детства

A$AP Rocky предстанет перед судом в Лос-Анджелесе по обвинению в том, что он выстрелил из пистолета в друга детства. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на постановление суда.
По словам прокуроров, два года назад Раким Майерс (настоящее имя рэпера) во время ссоры направил пистолет на Терелла Эфрона и выстрелил в него, причинив легкие травмы. Эфрон знаком с музыкантом со средней школы в Нью-Йорке, он входил в хип-хоп коллектив A$AP Mob.
По словам истца, 6 ноября 2021 года A$AP Rocky «заманил» его в безлюдное место у отеля W в Голливуде, чтобы обсудить разногласия, а затем «вытащил пистолет, целенаправленно направил его на Эфрона и произвел несколько выстрелов».
Согласно судебным документам, в левую руку пострадавшего попала «пуля/осколки», ему потребовалась медицинская помощь. Истец требует не менее 25 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба.
В суде показали видео с камер видеонаблюдения, на которых предположительно Майерс размахивает пистолетом и стреляет. Адвокаты рэпера отрицают, что на видео их подзащитный.
A$AP Rocky предъявлено обвинение в двух уголовных преступлениях, связанных с нападением и применением огнестрельного оружия. Если рэпера признают виновным, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Сам музыкант отрицает вину.
В 2019 году A$AP Rocky уже привлекался к ответственности за участие в уличной драке в Швеции. Майерс около месяца находился под стражей, а затем был приговорен к условному наказанию за нападение.