A$AP Rocky предстанет перед судом по обвинению в стрельбе в друга детства

По словам прокуроров, два года назад Раким Майерс (настоящее имя рэпера) во время ссоры направил пистолет на Терелла Эфрона и выстрелил в него, причинив легкие травмы. Эфрон знаком с музыкантом со средней школы в Нью-Йорке, он входил в хип-хоп коллектив A$AP Mob.