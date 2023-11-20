Тейлор Свифт исполнила «Bigger Than the Whole Sky» после смерти ее фанатки на концерте

Тейлор Свифт на концерте в Рио-де-Жанейро эмоционально исполнила акустическую версию «Bigger Than the Whole Sky». Это произошло через два дня после смерти фанатки на первом выступлении Свифт в рамках бразильского тура.
Хоть певица и не упоминала имя умершей Аны Клары Бениведес, поклонники уверены — исполнение песни посвящено именно ей.
Свифт сыграла «Bigger Than the Whole Sky» на фортепиано, первые строчки композиции были встречены громкими аплодисментами и одобрительными возгласами.
«Какая‑то сила забрала тебя из‑за того, что я не помолилась?/Все, что произошло, превратилось в пепел,/Потому что все кончено, этого не должно быть,/Так что я скажу слова, в которые не верю,/Прощай, прощай, прощай./Ты была больше, чем все небо», — спела Свифт.
23-летняя Ана Клара Бениведес погибла 17 ноября, потеряв сознание на концерте Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро. У девушки случился инфаркт, врачи пытались оказать ей помощь, но она скончалась в больнице.
Из‑за аномальной жары, которая доходила до 60 градусов, сотни присутствовавших на концерте людей теряли сознание. Несмотря на жару, охранники запрещали проносить на выступление бутылки с водой. Свифт пришлось прервать концерт, чтобы раздавать воду со сцены. Из‑за жары субботнее выступление певицы в Рио-де-Жанейро перенесли на понедельник.