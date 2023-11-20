Тейлор Свифт исполнила «Bigger Than the Whole Sky» после смерти ее фанатки на концерте

«Какая‑то сила забрала тебя из‑за того, что я не помолилась?/Все, что произошло, превратилось в пепел,/Потому что все кончено, этого не должно быть,/Так что я скажу слова, в которые не верю,/Прощай, прощай, прощай./Ты была больше, чем все небо», — спела Свифт.