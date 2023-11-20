В Петербурге планируют разрешить снос почти 400 исторических домов

На сайте петербургского Комитета по охране памятников появились результаты историко-культурной экспертизы зон охраны объектов культурного наследия. На ее основе комитет предлагает внести изменения в градозащитный закон, который запрещает сносить исторические здания.
Экспертиза признала «несредовыми объектами» 389 исторических домов, большинство из которых — в центре города. Специалисты сочли, что они не формируют историческую среду Петербурга. Если поправки примут, снос этих объектов будет разрешен.
Ценными зданиями эксперты посчитали 909 домов, это наиболее красивые и сохранившиеся здания, их снос запрещен.
Еще 6115 домов попали в категорию средовых объектов. К ним относятся архитектурно менее ценные здания, но важные для исторического облика города. Их сносить также нельзя, но можно менять дворовые фасады, если общая архитектура здания сохранится.
«Около 400 зданий — это огромное и заоблачное число [для сноса]. То, что большая часть из них представляет собой небольшие здания, не дает права их ломать. Я считаю, что КГИОП начнет с гаражей, а через полгода начнет сносить уже краснокирпичные фабрики, которые сейчас меньше всего защищены», — отметил в разговоре с «Бумагой»* градозащитник Олег Мухин.
Сейчас в Петербурге запрещено сносить любые здания, построенные до 1917 года.
*«Бумага» внесена Минюстом в список иностранных агентов.