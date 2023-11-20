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В Петербурге планируют разрешить снос почти 400 исторических домов

Семён Гудошников
Сегодня в 19:22

На сайте петербургского Комитета по охране памятников появились результаты историко-культурной экспертизы зон охраны объектов культурного наследия. На ее основе комитет предлагает внести изменения в градозащитный закон, который запрещает сносить исторические здания.

Экспертиза признала «несредовыми объектами» 389 исторических домов, большинство из которых — в центре города. Специалисты сочли, что они не формируют историческую среду Петербурга. Если поправки примут, снос этих объектов будет разрешен.

Ценными зданиями эксперты посчитали 909 домов, это наиболее красивые и сохранившиеся здания, их снос запрещен.

Еще 6115 домов попали в категорию средовых объектов. К ним относятся архитектурно менее ценные здания, но важные для исторического облика города. Их сносить также нельзя, но можно менять дворовые фасады, если общая архитектура здания сохранится.

«Около 400 зданий — это огромное и заоблачное число [для сноса]. То, что большая часть из них представляет собой небольшие здания, не дает права их ломать. Я считаю, что КГИОП начнет с гаражей, а через полгода начнет сносить уже краснокирпичные фабрики, которые сейчас меньше всего защищены», — отметил в разговоре с «Бумагой»* градозащитник Олег Мухин.

Сейчас в Петербурге запрещено сносить любые здания, построенные до 1917 года.

*«Бумага» внесена Минюстом в список иностранных агентов.

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Олег Мухин
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