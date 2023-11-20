В Петербурге планируют разрешить снос почти 400 исторических домов

«Около 400 зданий — это огромное и заоблачное число [для сноса]. То, что большая часть из них представляет собой небольшие здания, не дает права их ломать. Я считаю, что КГИОП начнет с гаражей, а через полгода начнет сносить уже краснокирпичные фабрики, которые сейчас меньше всего защищены», — отметил в разговоре с «Бумагой»* градозащитник Олег Мухин.