Реклама
Новости

«Лихие 90-е» в новом клипе Shortparis «Гроздья гнева»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:30

Shortparis выпустили клип на новую песню «Гроздья гнева». В ролике музыканты из Петербурга передают атмосферу «лихих 90-х» в России. Это и бобровые шапки, и скандалы с кассиршами за последний батон нарезного, и, конечно же, разделение на богатых и бедных.

Услышать новый трек можно будет на сольных концертах, которые пройдут 30 ноября в Петербурге и 10 декабря в Москве.

Последний лонгплей Shortparis — «Яблонный сад» — вышел в июне 2021 года. В ноябре 2022-го группа поделилась EP «Новое новое» — с отсылками к русской культуре и актуальным проблемам общества.

Подробности по теме
«Нам бы погоревать вместе»: как Shortparis пытались избегать политики, но не смогли
расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»