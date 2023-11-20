«Лихие 90-е» в новом клипе Shortparis «Гроздья гнева»

Shortparis выпустили клип на новую песню «Гроздья гнева». В ролике музыканты из Петербурга передают атмосферу «лихих 90-х» в России. Это и бобровые шапки, и скандалы с кассиршами за последний батон нарезного, и, конечно же, разделение на богатых и бедных.
Услышать новый трек можно будет на сольных концертах, которые пройдут 30 ноября в Петербурге и 10 декабря в Москве.
Последний лонгплей Shortparis — «Яблонный сад» — вышел в июне 2021 года. В ноябре 2022-го группа поделилась EP «Новое новое» — с отсылками к русской культуре и актуальным проблемам общества.
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