«Лихие 90-е» в новом клипе Shortparis «Гроздья гнева»

Shortparis выпустили клип на новую песню «Гроздья гнева». В ролике музыканты из Петербурга передают атмосферу «лихих 90-х» в России. Это и бобровые шапки, и скандалы с кассиршами за последний батон нарезного, и, конечно же, разделение на богатых и бедных.