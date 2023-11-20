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Ученые выяснили, почему от красного вина болит голова

Семён Гудошников
Сегодня в 15:56

Исследователи из США считают, что разгадали причину, по которой после красного вина болит голова. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

Головные боли от красного вина — это совсем не то же самое, что похмелье, возникающее на следующее утро после употребления алкоголя. Боли от красного вина могут начаться через 30 минут после одного-двух выпитых бокалов.

Американские ученые полагают, что всему виной фенольные флавоноиды — соединения, которые получают из виноградных косточек и кожуры. Они придают красному вину цвет и вкус. Уровень флавоноидов в красных винах может быть в 10 раз больше, чем в белых, что делает их главными кандидатами на роль виновников головной боли.

Когда люди пьют вино, специальные ферменты печени перерабатывают спирт сперва в ацетальдегид, а затем в ацетат. Ученые установили, что один из флавоноидов — флаванол кверцетин, который содержится почти исключительно в красном вине — блокирует фермент, который превращает ацетальдегид в ацетат. Таким образом, в организме накапливается токсичный ацетальдегид, который при высоких уровнях вызывает головные боли, покраснение лица и потливость.

Теперь ученые хотят проверить теорию с помощью клинических испытаний воздействия красных вин на головную боль. Результаты могут помочь людям избежать проблем при употреблении алкогольных напитков.

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