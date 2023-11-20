Ученые выяснили, почему от красного вина болит голова

Американские ученые полагают, что всему виной фенольные флавоноиды — соединения, которые получают из виноградных косточек и кожуры. Они придают красному вину цвет и вкус. Уровень флавоноидов в красных винах может быть в 10 раз больше, чем в белых, что делает их главными кандидатами на роль виновников головной боли.