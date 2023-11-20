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Создатели «Уоллеса и Громита» столкнулись с нехваткой пластилина

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:50

Британская студия Aardman, создавшая мультфильмы «Уоллес и Громит», «Барашек Шон» и две части «Побега из курятника», столкнулась с нехваткой пластилина, сообщает The Telegraph.

С момента своего основания в начале 1970-х годов в компании Aardman вылепливали персонажей из специального материала Lewis Newplast. Это вещество, которое очень похоже на пластилин, но гораздо лучше подходит аниматорам, так как сохраняет форму под ярким студийным светом.

В марте 2023 года единственная фабрика, производившая Newplast, закрылась. Как только стало известно о закрытии, Aardman скупила все оставшиеся на складе блоки Lewis Newplast.

Однако их хватит лишь на еще один проект — новый мультфильм об Уоллесе и Громите, который выйдет в 2024 году. Студия активно пытается найти новых поставщиков, до тех пор все будущие проекты Aardman остаются под вопросом.

15 декабря на Netflix состоится премьера мультфильма студии Aardman «Побег из курятника-2». В продолжении хитовой комедии 2000 года главным героям предстоит пережить новые приключения и столкнуться с непосильными трудностями.

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