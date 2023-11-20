МВД не нашло экстремизма в словах Маргариты Симоньян о взрыве ядерной бомбы над Сибирью

МВД России не выявило нарушения российского законодательства в словах главы RT Маргариты Симоньян, которая предлагала устроить ядерный взрыв «где‑нибудь над Сибирью». Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на телеграм-канал депутата Мосгордумы Евгения Ступина *, где он опубликовал ответ правоохранителей.
«В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено», — говорится в посте Ступина.
«Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить», — прокомментировал депутат, отсылаясь к приговору художнице Саши Скочиленко. Активистку приговорили к 7 годам лишения свободы за антивоенную акцию.
В октябре Маргарита Симоньян подала заявление в прокуратуру против помощника депутата Евгения Ступина* — Николая Королева. Она обвинила его в клевете из‑за критики ее слов о ядерном ударе по Сибири.
* Евгений Ступин признан Минюстом иностранным агентом.