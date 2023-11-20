МВД не нашло экстремизма в словах Маргариты Симоньян о взрыве ядерной бомбы над Сибирью

МВД России не выявило нарушения российского законодательства в словах главы RT Маргариты Симоньян, которая предлагала устроить ядерный взрыв «где‑нибудь над Сибирью». Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на телеграм-канал депутата Мосгордумы Евгения Ступина *, где он опубликовал ответ правоохранителей.