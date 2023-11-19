Шляпу Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 1,9 млн евро

Двууголка датируется приблизительно 1810 годом. Наполеон носил эту шляпу на борту брига Inconstant, на котором бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году, утверждают в Osenat. Шляпа хранилась в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона до конца XIX века, затем его внук продал вещь антикварщику. Затем она переходила от одного коллекционера к другому.