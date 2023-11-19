Шляпу Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 1,9 млн евро

Шляпу-двууголку французского императора Наполеона I Бонапарта продали за 1,9 млн евро, сообщает Le Figaro. Аукцион в Фонтенбло проводил дом Osenat.
Организаторы аукциона отметили, что шляпа правителя нашла своего покупателя после долгих торгов. Стоимость головного убора изначально оценивалась в 600-800 тыс. евро, а конечная стала рекордной для лота из коллекции, связанной с Наполеоном.
Покупатель не раскрыл свою личность, но известно, что он — итальянец. Предыдущий лот, считавшийся рекордным, достался южнокорейскому предпринимателю почти за 1,9 млн евро — это тоже была шляпа, которую носил император Франции.
Двууголка датируется приблизительно 1810 годом. Наполеон носил эту шляпу на борту брига Inconstant, на котором бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году, утверждают в Osenat. Шляпа хранилась в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона до конца XIX века, затем его внук продал вещь антикварщику. Затем она переходила от одного коллекционера к другому.