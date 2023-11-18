Ролик с лабрадором-дайвером стал вирусным и разделил интернет

Есть и люди, которые не видят в этом издевательства, но и ничего хорошего для собаки тоже не находят. «Интересно, что от этого получит собака, ведь ее основные чувства — обоняние и слух — совершенно бесполезны. Она не различает цвета и не умеет плавать вод водой, так какой в этом смысл?» — задается вопросом комментатор.