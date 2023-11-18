Ролик с лабрадором-дайвером стал вирусным и разделил интернет

Видео с собакой, занимающейся глубоководным дайвингом, стало вирусным в соцсетях и вызвало споры. Кто‑то говорит о жестоком обращении с животными, другие считают, что пес «живет своей лучшей жизнью».
За пару дней ролик с лабрадором-дайвером набрал десятки миллионов просмотров в твиттере и тиктоке. На кадрах собаку по глубоководным просторам сопровождают трое аквалангистов. Питомец, одетый в гидравлический костюм, машет хвостом, перемещаясь через коралловые рифы. К жилетке лабрадора пристегнута игрушка в виде осьминога.
Пользователи разделились на два враждующих лагеря. Первые считают дайвинг с собакой издевательством над животными. Многих волнует, что на здоровье собаки может сказаться очень высокое давление на глубине: люди-аквалангисты делают специальные упражнения — продувание, — чтобы компенсировать разницу давлений, пес, очевидно, это сделать не может.
Люди из лагеря противников собачьего дайвинга также указывают, что пес выглядит растерянным и напуганным. Другие, напротив, разглядели на лице питомца улыбку. «Бро живет лучше, чем многие другие собаки, а может быть, и некоторые люди», — написал один из юзеров.
Как вы можете говорить, что этот счастливый глупенький пёсель переживает абьюз?
Другие собаки, увидев это.
А рыбы такие: «Это что, гребаный пес?»
Это мило, пока не случится нечто ужасное.
Интернет грузится по поводу всего на свете.
Есть и люди, которые не видят в этом издевательства, но и ничего хорошего для собаки тоже не находят. «Интересно, что от этого получит собака, ведь ее основные чувства — обоняние и слух — совершенно бесполезны. Она не различает цвета и не умеет плавать вод водой, так какой в этом смысл?» — задается вопросом комментатор.