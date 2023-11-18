Победитель лотереи на миллиард долларов подал на подругу в суд, ведь она рассказала о выигрыше семье

В США победитель лотереи на миллиард долларов подал в суд на мать своего ребенка, пишет The Daily Beast со ссылкой на материалы суда. Поводом для иска стало то, что женщина рассказала о выигрыше семье.
Неизвестному мужчине повезло приобрести счастливый билет на заправке в штате Мэйн и получить приз в 1,35 млрд долларов, это четвертый самый большой выигрыш в истории США. В январе этого года он согласился единовременно забрать сумму в 723 564 144 долларов, которые после уплаты налогов сократились до примерно 500 млн.
14 ноября победитель подал федеральный иск против матери своего ребенка. Согласно заявлению, он требует больше 100 тыс. долларов компенсации за то, что женщина рассказала его отцу и мачехе о его приобретенном состоянии. Тем самым, утверждает истец, она нарушила соглашение о неразглашении информации, действующее до 2032 года.
«В результате несанкционированного раскрытия ответчиком тайной информации отцу и мачехе истца посторонние лица, включая его сестру, теперь также владеют информацией о деньгах», — говорится в иске.
Мужчина утверждает, что он приложил все усилия, чтобы сохранить награду в тайне даже от самых близких ему людей. Единственным человеком, который знал об этом, согласно иску, была его подруга.
В заявлении сказано, что женщина согласилась заключить договор в целях безопасности и защиты от раскрытия личности победителя, а также их общей дочери. Согласно тому документу, ей было запрещено обсуждать внушительную сумму с кем‑либо, кроме ребенка, адвокатов, финансовых консультантов или бухгалтеров, для всех остальных ей бы понадобилось письменное разрешение мужчины.
В случае «преднамеренного или непреднамеренного раскрытия информации», продолжается заявление, ответчица должна была уведомить мужчину в письменном виде в течение 24 часов и указать, кому, как и когда она сообщила об этом. Вместо этого, утверждает истец, женщина рассказала о выигрыше в «одном или нескольких телефонных разговорах» с его отцом и мачехой, о чем он узнал от сестры. Это нанесло мужчине «непоправимый ущерб», говорится в иске.
Поэтому он просит у суда запретить матери своей дочери рассказывать о выигрыше вообще, выплатить «все разумные гонорары адвокатов, расходы и судебные издержки, понесенные в ходе рассмотрения данного иска», а также возместить компенсацию не менее 100 тыс. долларов.
Эксперты чаще всего советуют держать крупные лотерейные выигрыши в секрете, а в числе предосторожностей рекомендуют сменить номер телефона, нанять адвоката для получения денег и избегать внимания к себе.