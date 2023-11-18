Победитель лотереи на миллиард долларов подал на подругу в суд, ведь она рассказала о выигрыше семье

В случае «преднамеренного или непреднамеренного раскрытия информации», продолжается заявление, ответчица должна была уведомить мужчину в письменном виде в течение 24 часов и указать, кому, как и когда она сообщила об этом. Вместо этого, утверждает истец, женщина рассказала о выигрыше в «одном или нескольких телефонных разговорах» с его отцом и мачехой, о чем он узнал от сестры. Это нанесло мужчине «непоправимый ущерб», говорится в иске.