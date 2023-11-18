«Авито» запустил благотворительный проект для выпускников детских домов

В специальном разделе на «Авито» появились объявления об услугах от специалистов, которые недавно покинули детские дома и развивают собственное дело. Они предлагают широкий набор услуг: бьюти-процедуры, приготовление тортов, видеосъемка, ремонт гаджетов, репетиторство, написание картин и инструменталов, психологическая помощь. Пользователи смогут обратиться за необходимыми услугами и тем самым поддержать их в профессиональном становлении.