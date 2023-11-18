«Авито» запустил благотворительный проект для выпускников детских домов

«Авито Услуги» и благотворительная программа «Растим добро» запустили проект помощи выпускникам детских домов, сообщили «Афише Daily» представители сервиса.
В специальном разделе на «Авито» появились объявления об услугах от специалистов, которые недавно покинули детские дома и развивают собственное дело. Они предлагают широкий набор услуг: бьюти-процедуры, приготовление тортов, видеосъемка, ремонт гаджетов, репетиторство, написание картин и инструменталов, психологическая помощь. Пользователи смогут обратиться за необходимыми услугами и тем самым поддержать их в профессиональном становлении.
Объявления от молодых людей, оставшихся без попечения родителей, появились в специальном разделе на «Авито». Там можно изучить информацию о специалистах и связаться с ними, чтобы обсудить необходимые детали заказа и договориться об услуге.
В рамках специального проекта молодые специалисты получат поддержку по старту своего дела на «Авито»: научатся использовать инструменты площадки и привлекать заказы на услуги.
Акция была запущена совместно с фондами «Сохраняя жизнь», «Надежда», «Хранители детства», «Солнце», «Дети Марии», «Жизнь без границ», «Наставники детям», «Красноярье без сирот», «Здесь и сейчас».