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«Авито» запустил благотворительный проект для выпускников детских домов

Максим Саблин
Сегодня в 12:40

«Авито Услуги» и благотворительная программа «Растим добро» запустили проект помощи выпускникам детских домов, сообщили «Афише Daily» представители сервиса.

В специальном разделе на «Авито» появились объявления об услугах от специалистов, которые недавно покинули детские дома и развивают собственное дело. Они предлагают широкий набор услуг: бьюти-процедуры, приготовление тортов, видеосъемка, ремонт гаджетов, репетиторство, написание картин и инструменталов, психологическая помощь. Пользователи смогут обратиться за необходимыми услугами и тем самым поддержать их в профессиональном становлении.

Объявления от молодых людей, оставшихся без попечения родителей, появились в специальном разделе на «Авито». Там можно изучить информацию о специалистах и связаться с ними, чтобы обсудить необходимые детали заказа и договориться об услуге.

В рамках специального проекта молодые специалисты получат поддержку по старту своего дела на «Авито»: научатся использовать инструменты площадки и привлекать заказы на услуги.

Акция была запущена совместно с фондами «Сохраняя жизнь», «Надежда», «Хранители детства», «Солнце», «Дети Марии», «Жизнь без границ», «Наставники детям», «Красноярье без сирот», «Здесь и сейчас».

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