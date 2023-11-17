Возле банка в центре Москвы произошла стрельба. Преступники забрали около 300 млн рублей у курьеров

Возле отделения банка в центре Москвы произошла стрельба, сообщает РИА «Новости». Злоумышленники забрали крупную сумму денег — около 300 млн рублей.
Со ссылкой на собеседника информагентство передает, что происшествия произошло у банка на Пресненском Валу. Преступники подъехали к курьерам на автомобиле, открыли стрельбу и забрали деньги. Грабителей ищут, добавил он.
В МВД уточнили, что злоумышленники несколько раз выстрелили в курьеров из пистолета и «открыто похитили сумку», а затем скрылись на Mercedes.
Телеграм-канал Mash сообщает, что в Москве объявлен план «Перехват». По данным канала, курьеры шли мимо Российского финансового банка и несли мешок с деньгами, рядом остановился Mercedes с тремя пассажирами, которые выстрелили из травматического пистолета.