Реклама
Новости

Возле банка в центре Москвы произошла стрельба. Преступники забрали около 300 млн рублей у курьеров

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:57

Возле отделения банка в центре Москвы произошла стрельба, сообщает РИА «Новости». Злоумышленники забрали крупную сумму денег — около 300 млн рублей.

Со ссылкой на собеседника информагентство передает, что происшествия произошло у банка на Пресненском Валу. Преступники подъехали к курьерам на автомобиле, открыли стрельбу и забрали деньги. Грабителей ищут, добавил он.

В МВД уточнили, что злоумышленники несколько раз выстрелили в курьеров из пистолета и «открыто похитили сумку», а затем скрылись на Mercedes.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Москве объявлен план «Перехват». По данным канала, курьеры шли мимо Российского финансового банка и несли мешок с деньгами, рядом остановился Mercedes с тремя пассажирами, которые выстрелили из травматического пистолета.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»